Загроза наступу з Білорусі буде зберігатися – у Генштабі назвали причини

Потенційна загроза наступу Збройних сил Росії з території Білорусі буде зберігатися протягом року.

Це пов’язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі з метою проведення навчань.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає НСН.

Як повідомив Громов, на території Білорусі заплановано проведення спільного оперативного навчання Збройних сил РФ та Білорусі під назвою “Щит союза-2023”.

При цьому замість навчання “Центр-2023” заплановано провести маневри ЗС Росії та Білорусі “Запад-2023”.

Громов зазначив, що особливістю даних заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

“Виходячи з зазначеного, протягом року потенційна загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі буде зберігатися. На даний час заходів з формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території Білорусі не спостерігається”, сказав він.

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