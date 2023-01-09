У ЗСУ розповіли навіщо росія стягує застарілу військову техніку до Білорусі

Російська армія не має достатніх можливостей для проведення розконсервації озброєння, тому стягує свою застарілу військову техніку до Білорусі

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram 9 січня.

Про це інформує НСН

Росія перекидає до Білорусі застарілу військову техніку

Він нагадав, що за даними Генштабу, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває до Білорусі з росії, знята з тривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.

«Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов’язані зі спільними льотними навчаннями сил росії та Білорусі… Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку», – запевнив Павлюк.

За словами заступника командувача, ЗСУ готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення з боку сусідньої республіки на сьогодні «залишається малоймовірною».

Чи готові Сили Білорусі вступити у війну — розповіли в Міноборони