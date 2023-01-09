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У ЗСУ розповіли навіщо росія стягує застарілу військову техніку до Білорусі

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росія перекидає до білорусі застарілу військову техніку
Національна служба новин - NNS

Російська армія не має достатніх можливостей для проведення розконсервації озброєння, тому стягує свою застарілу військову техніку до Білорусі

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram 9 січня.

Про це інформує НСН

Росія перекидає до Білорусі застарілу військову техніку

У ЗСУ розповіли навіщо росія стягує застарілу військову техніку до Білорусі

фото ілюстративне

Він нагадав, що за даними Генштабу, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває до Білорусі з росії, знята з тривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.

«Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов’язані зі спільними льотними навчаннями сил росії та Білорусі… Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку», – запевнив Павлюк.

За словами заступника командувача, ЗСУ готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення з боку сусідньої республіки на сьогодні «залишається малоймовірною».

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