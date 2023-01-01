Скільки крилатих ракет залишилося на озброєнні у Росії – повідомили у ГУР

За даними української розвідки, у Росії зіткнулася із дефіцитом крилатих ракет. На скільки масованих ударів їх вистачить

На озброєнні в окупантів залишилося крилатих ракет на 2−3 потужні масовані удари по Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує НСН

За його словами, РФ зіткнулася з дефіцитом насамперед ракет Іскандер. Крім того, наближаються до кінця запаси Калібрів. Також зменшуються запаси Х-101 та Х-555, але повільніше.

Скільки ракет залищилося на озброєнні у Росії

«Дефіцит сьогодні є у росіян…І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія – це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час», — зазначив Скибицький.

Він додав, що в Росії триває виробництво ракет, хоча його темпи дещо знизилися.

31 грудня Росія здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України. У Києві, Запоріжжі, Хмельницькому та Миколаєві пролунали вибухи. Є загиблі та поранені, пошкоджені цивільні об’єкти.

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