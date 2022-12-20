Чи готові Сили Білорусі вступити у війну – розповіли в Міноборони

В Міноборони розповіли, чи готові Сили Білорусі вступити у війну проти України. Ризик вторгнення ворога з території Білорусі існує, передає НСН.

«Ризик завжди існує, коли в тебе недружній сусід. На жаль, Білорусь дозволяє бомбардувати, атакувати Україну зі своєї території. Іранські дрони й літаки з крилатими ракетами, вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ, в тому числі саме з РБ на Київ через Чорнобиль. Тому цей ризик, звісно, залишається», розповів голова Міноборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

За його словами, з січня по квітень 2023 року в Міноборони оцінюють першу чергу готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угрупування.

Чи готові Сили Білорусі вступити у війну

«Те, що в цьому будуть залучені саме білоруські сили – це вже друге питання. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там угрупування. Станом на сьогодні такого ударного угрупування не сформовано», уточнив Резніков.

Він уточнив, що для створення окупантами нового ударного угрупування потрібен час. В мріях Кремля, щоб під час наступу солдатами були білоруси. Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати? Розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди в Республіці Білорусь набагато нижчий, ніж в Росії. До того ж білоруси не мають покликання воювати з українцями.

«Звісно, вони військові, вони виконають наказ, але що буде далі після перетину українського кордону – для них однозначності немає. Тому, я вважаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому маємо надію, що вони все ж таки продовжуватимуть тримати цей баланс. Ризики є, звісно, маємо оцінювати серйозно, тому ми готові», додав голова Міноборони.

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