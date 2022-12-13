Росія планує відновити сили для нового наступу на Україну у 2023 році – Кулеба

Російські армія, яка загрузла у війні, все ще сподівається відновити сили для нового наступу на Україну на початку 2023 року, навіть попри послідовні поразки та численні військові проблеми.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає НСН.

Як пише Newsweek, міністр у вівторок, 13 грудня, поспілкувався з журналістами через відео-зв’язок з укриття в українському МЗС, куди він був змушений спуститися через повітряну тривогу. Кулеба сказав американському виданню, що армія Росії ще не повністю виснажена, попри 10 місяців бойових дій і кількох великих поразок.

«Гадаю, російські можливості проводити наступ, можливо навіть великий наступ, можуть бути відновлені десь до кінця січня, в лютому. Саме це вони намагаються зробити. І ми, звісно, робимо все можливе, щоб не дозволити цьому статися», сказав Кулеба.

«Я не кажу, що це точно відбувається. Але за кращим сценарієм для них, зважаючи на призов, який вони оголосили, на підготовку мобілізованих, на рух їхньої важкої техніки по всій країні, вони точно все ще сподіваються, що зможуть прорвати наші лінії і зайти вглиб України», додав дипломат. «Ми робимо все, щоб не допустити цього. І я переконаний, що ми досягнемо успіху, а вони не зможуть просунутись далі в Україні», сказав Кулеба.

Він також наголосив, що амбітні воєнні цілі Москви не змінилися з 24 лютого. Тож український міністр закликав західних партнерів не слухати «порожні заяви» Кремля.

«Нікому не варто дозволяти себе обманути. Росія не змінила свої ультиматуми і досі хоче завоювати всю Україну. Просто зараз вони хочуть не миру, а паузу в агресії, щоб продовжити її пізніше. Ми в цю гру не граємо», пояснив Кулеба.

На запитання про те, чи іноземні партнери тиснуть на Україну з вимогою піти на поступки, український міністр закордонних справ відповів:

«Коротка відповідь на це питання – ні. Ми знаємо, що дехто відчуває спокусу почати цю розмову. Але вони знають, як Україна відреагує. Тому не починають її».

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