Раптова перевірка армії Білорусі: чи є небезпека для України

В Білорусі почалася раптова перевірка армії. Водночас ситуація на північному кордоні України залишається незмінною, передає НСН.

«Ситуація безпосередньо на лінії кордону, або поряд з кордоном України, вона незмінна. Вона з нашого боку також залишається контрольованою», розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що всі дії, які робить Білорусь, підтримуючи російську агресію проти України – це продовження нагнітання ситуації.

«І їхні навчання, і сьогоднішні повідомлення про перевірку боєготовності білоруського війська, і розгортання так званого регіонального угруповання військ “Союзних держав”, все це така поступова робота, яку проводить Білорусь, підтримуючи Росію в війні проти України», додав Андрій Демченко.

Раптова перевірка армії Білорусі: що говорять прикордонники

Демченко наголосив, що Україна продовжуватиме обороняти свої кордони. Оскільки, загроза ніколи не зникає. До того ж речник Державної прикордонної служби України відповів на питання журналістів, чи може бути раптова перевірка армії Білорусі провокацією, щоб українці завдали удару.

«Україна виключно обороняється. Навчання між підрозділами білоруської та російської армії тривають не один місяць. І, знову ж таки, ще раз зазначу про розгортання їхнього так званого угруповання військ союзної держави, про які, і Білорусь, і Росія до цього також заявляли. Тому, ще раз зазначу, що для України це нічого не змінює – ми обороняємось і дамо гідну відсіч всім тим, хто спробує зайти на нашу територію», сказав Андрій Демченко.

Він додав, що в ДПСУ зараз не мають точних цифр чисельності білоруських і російських військ на кордоні.

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