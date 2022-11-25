Як Україна готується до можливого наступу ворога з Білорусі

У Державній прикордонній службі України повідомили, що Білорусь використовує потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити ЗСУ спостереження за кордонами. До того ж в Білорусі постійно прагнуть звинуватити у чомусь Україну. Яка ситуація на північному кордоні і як Україна готується до можлвого наступу ворога з Білорусі

Наші військові вкотре твердять, що вони не чинять жодних провокацій. На відміну від сусідньої країни, яка весь цей час підтримує агресора, надає свої полігони та бази для російських підрозділів. Звідти постійно обстрілюють ракетами та безпілотними апаратами територію України.

Тож поки Білорусь буде під впливом РФ, наші оборонці робитимуть все задля безпеки України. Про це розповідає NNS

Як Україна готується до можливого наступу з Білорусі

Як, наприклад, робить Волинь, яка має понад 200 кілометрів спільної з Білоруссю межі. З початку повномасштабного вторгнення ці кордони під посиленим контролем військовослужбовців. 26-річний Андрій отримав повістку 12 травня. До цього мав престижну роботу. Та уникати служби навіть не думав. Бо тут він потрібніший:

“Життя перевернулося з ніг на голову. Але такий час – мусимо боронити країну, мусимо ставати в стрій. Тут більш ніж половина хлопців, які вимушені були залишити свою домівку. Залишити свою професію, родину й прийти сюди”, – Андрій, прикордонник

Кордон непорушний – та бійці щодня проводять навчання і відпрацьовують різні сценарії розвитку ситуації під кордоном.

Також оборонці північних кордонів призвичаюються до зими – запасаються дровами, адже вони потрібні й для приготування їжі, і для обігріву бліндажів.

Волинські прикордонники розповіли, в яких умовах уже 9 місяців поспіль служать поблизу Білорусі. Викопані трактором бліндажі, теплі місця для сну та навіть окрема кухня. Хто не залучений в охороні кордонів – готує їжу. І так по черзі.

За цей час ЗСУ свої позиції надійно укріпили – воїни мають де сховатися від артобстрілів, та звідки завдати потужного неочікуваного удару по противнику, якщо той таки наважаться піти у наступ. Тримати оборону допоможе і природа – підступні болота потоплять і піхоту, і ворожу техніку.

“Волинь може бути спокійна, бо хлопці на місці, чергують цілодобово та постійно підвищують свою бойову готовність”, – Андрій, начальник прикордонної застави.

Джерело

Яка небезпека є зі сторони Білорусі – Головне управління розвідки