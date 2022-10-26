Яка небезпека є зі сторони Білорусі – Головне управління розвідки

Наразі Білорусь не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу. Представник ГУР Міноборони розповів, яка небезпека є зі сторони Білорусі

Країна проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, передає NNS

За словами представника ГУР, починаючи з квітня, Олександр Лукашенко регулярно намагаються уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.

Наразі біля кордонів з Україною розташовані:

шість батальйонів збройних сил Білорусі;

один загін сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі;

“Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети “Кинджал”, – додає Черняк.

Росія тим часом направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.

“Їх завозять залізничним транспортом. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію”, – пояснив Черняк.

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