Чи є загроза наступу з боку Білорусі і яка ситуація на північному кордоні – Сергій Наєв (відео)

На північному кордоні України ситуація наразі контрольована. Водночас спостерігається накопичення спільного угруповання військ РФ та Білорусі. Сергій Наєв розповів, чи є загроза наступу на Україну з боку Білорусі

Про це поінформував командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, розповідає NNS

«На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ», – зазначив він.

Наєв наголосив, що українські військові постійно відстежують цю ситуацію та готуються до адекватного реагування.

«Наразі загрози з боку Білорусі ще немає», – наголосив Наєв.

Робота, яку проводять Збройні сили України, повинна підвищити стійкість оборони на північному кордоні та адекватність реагування на зростання загрози з боку агресора.

За словами Наєва, якщо воєнна загроза з півночі зростатиме, Генеральний штаб ЗСУ може посилити угруповання українських військ на цьому напрямку додатковими силами та засобами. Все залежатиме “від кількісного і якісного складу” загрози з боку окупантів.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що в Білорусі зараз немає ознак створення потужного ударного угруповання для повторного наступу на Україну. РФ розмістила на білоруській території близько 9 тис. військовослужбовців.

Джерело

Як Україна готується до можливого наступу ворога з Білорусі