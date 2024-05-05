Військові РФ завдали удару по Слов’янській ТЕС 5 травня в першій половині дня. Окупанти випустили п’ять ракетз РСЗВ

Окупанти атакували Слов’янську ТЕС у Миколаївці Донецької області зі «Смерчів»

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, передають Новини України – НСН.

«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов’янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об’єктів на території станції», — розповів він.

За словами Володимира Проскуніна, окупанти завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Також Суспільне опублікувало кілька фото з місця атаки.

Окупанти завдали удару по Слов’янській ТЕС 5 травня – фото

Як ми повідомляли раніше, ккупанти здійснили обстріл Харкова 5 травня, на Великдень. Під удар потрапили житлові забудови. Багато поранених.

Військові РФ влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження будинків, багатоповерхівок, авто. Вибуховою хвилею пошкодило вікна в будинках.

Кількість постраждалих зросла до 10 чоловік.

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