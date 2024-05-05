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ВійнаХарків

Одна людина загинула, троє – травмовані: обстріл Куп’янщини 5 травня

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Журналіст
Одна людина загинула, троє – травмовані: обстріл Куп'янщини 5 травня

Окупанти здійснили обстріл Куп’янщини 5 травня, внаслідок чого загинула одна людина. Ще троє = поранені

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 5 травня близько 15:25 зс рф здійснили авіаобстріл с. Моначинівка Купʼянського району. Загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє чоловіків. 34-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес», – повідомили в окружній прокуратурі Харківської області.

Одна людина загинула, троє – травмовані: обстріл Куп’янщини 5 травня

Одна людина загинула, троє – травмовані: обстріл Куп'янщини 5 травня

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Повідомляється, що пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

«Орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Отримав поранення 79-річний чоловік. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ», – йдеться в повідомленні.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Ще новини України: Обстріл Харкова 5 травня – багато поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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