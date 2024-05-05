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Обстріл Харкова 5 травня – багато поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Автор -
Журналіст
Обстріл Харкова 5 травня – багато поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Окупанти здійснили обстріл Харкова 5 травня, на Великдень. Під удар потрапили житлові забудови. Багато поранених

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, та мера Харкова Ігоря Терехова.

“Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури”, – рпозповів Синєгубов.

За даними Ігоря Терехова, удар припав в районі житлової забудови.

“Є попередня інформація про двох поранених. Профільні служби продовжують огляд”, – зазначив Терехов.

Згодом мер Харкова повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.

“Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже п’ятеро”, – зазначив він.

За попередньою інформацію, ворог завдав удар КАБом по центральній частині міста Харків. Про це сказав Синєгубов.

Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок.

” Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих.», – додав мер міста.

Загалом постраждало 7 осіб.

Обстріл Харкова 5 травня – багато поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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Кількість постраждали збільшилася до 10

Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.

“На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються”, – зазначив Синєгубов.

Він сказав, що військові РФ влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження будинків, багатоповерхівок, авто. Вибуховою хвилею пошкодило вікн а в будинках.

Оновлено: Кількість травмованих у Харкові зросла до 14, повідомляє обласна прокуратура.

Ще новини України: Масований удар по Харкову 4 травня – сталися 3 пожежі, серед постраждалих є дитина

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