Обстріл Харкова 5 травня – багато поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Окупанти здійснили обстріл Харкова 5 травня, на Великдень. Під удар потрапили житлові забудови. Багато поранених
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, та мера Харкова Ігоря Терехова.
“Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури”, – рпозповів Синєгубов.
За даними Ігоря Терехова, удар припав в районі житлової забудови.
“Є попередня інформація про двох поранених. Профільні служби продовжують огляд”, – зазначив Терехов.
Згодом мер Харкова повідомив, що кількість поранених зросла з 2 до 5 людей.
“Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже п’ятеро”, – зазначив він.
За попередньою інформацію, ворог завдав удар КАБом по центральній частині міста Харків. Про це сказав Синєгубов.
Також після обстрілу центра Харкова є влучання у приватний будинок.
” Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих.», – додав мер міста.
Загалом постраждало 7 осіб.
Кількість постраждали збільшилася до 10
Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.
“На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються”, – зазначив Синєгубов.
Він сказав, що військові РФ влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження будинків, багатоповерхівок, авто. Вибуховою хвилею пошкодило вікн а в будинках.
Оновлено: Кількість травмованих у Харкові зросла до 14, повідомляє обласна прокуратура.
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