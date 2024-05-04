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ВійнаХарків

Масований удар по Харкову 4 травня – сталися 3 пожежі, серед постраждалих є дитина

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Журналіст
Масований удар по Харкову 4 травня – сталися 3 пожежі, серед постраждалих є дитина

Військові РФ здійснили масований удар по Харкову 4 травня. Триває ліквідація наслідків атаки дронами по місту

Вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок атаки виникло 3 пожежі за різними адресами.

Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

Масований удар по Харкову 4 травня – сталися 3 пожежі, серед постраждалих є дитина

Масований удар по Харкову 4 травня – сталися 3 пожежі, серед постраждалих є дитина

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Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що близько 2-ї ночі сталися пошкодження і загоряння цивільної інфраструктури в Основ’янському районі міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про два «прильоти» по місту — обидва по цивільній інфраструктурі Основ’янського району. На місці одного із влучань виникла масштабна пожежа.

У ДСНС повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

За попередніми даними постраждало 4 особи, з них одна дитина.

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