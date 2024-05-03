Окупанти здійснили авіа удар по Харкову 3 травня. В офісі генерального прокурора розповіли про наслідки ворожої атаки

Прокурори працюють на місці ворожого авіаудару по Харкову, внаслідок якого одна людина загинула та двоє травмовані

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора

Повідомляється, що за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 травня близько 14:00 військові рф атакували Харків з авіації. Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору у Холодногірському районі міста. Сталась пожежа.

Авіаудар по Харкову 3 травня – наслідки атаки оприлюднив Офіс Генпрокурора (фото, відео)

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 82-річної жінки.

Також постраждали ще двоє мирних мешканців: у 66-річного чоловіка уламкове поранення, у 81-річного чоловіка — гостра реакція на стрес.

Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 — повністю зруйновано. Часткових пошкоджень зазнали учбовий заклад, цивільне підприємство, автомобілі людей та трамвай.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф», – йдеться в повідомленні.

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