Окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках – ОФІЦІЙНО

Окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках. Вбиті бійці були беззбройними.
Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає НСН.
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині – розпочато розслідування, – йдеться у повідомленні Генпрокурора увечері 7 квітня
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.
В описі під записом зазначено, що трагічна подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил, – йдеться у повідомленні
Досудове розслідування – ГУНП в Херсонській області.
Моторошне відео можна подивитися у нашому Телеграм-каналі. Тут ми не можемо оприлюднити його.
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