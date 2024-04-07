Окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках – ОФІЦІЙНО

Окупанти розстріляли українських військовополонених в Кринках. Вбиті бійці були беззбройними.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає НСН.

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині – розпочато розслідування, – йдеться у повідомленні Генпрокурора увечері 7 квітня

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.

В описі під записом зазначено, що трагічна подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил, – йдеться у повідомленні

Досудове розслідування – ГУНП в Херсонській області.

Моторошне відео можна подивитися у нашому Телеграм-каналі. Тут ми не можемо оприлюднити його.

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