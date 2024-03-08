На Херсонщині на російському боєприпасі підірвався чоловік: деталі трагедії

На Херсонщині стався ще один випадок загибелі цивільної особи в результаті підриву на російському боєприпасі. У селі Широка Балка чоловік на власному тракторі потрапив на вибуховий пристрій під час сільськогосподарських робіт.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає НСН.

На Херсонщині на російському боєприпасі підірвався чоловік

“За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – зазначено у повідомленні.

Як розповіли у прокуратурі Херсонської області, трагедія сталася 8 березня близько 10:30 у селі Широка Балка Станіславської громади.

“Під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими. Від здетонування вибухонебезпечного предмета чоловік загинув”, – зазначили у прокуратурі.

Наразі на місці загибелі цивільного тривають першочергові слідчі дії: працюють співробітники прокуратури та поліції.

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