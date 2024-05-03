Окупанти здійснили обстріл Харкова 3 травня. Під удар потрапили трамвай з пасажирами та житлові будинки. Одна людина загинула, двоє поранених.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що у Харкові лунали вибухи. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

Був “приліт” у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За інформацією поліції, горить двоповерховий будинок.

“Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами”, – повідомив мер Ігор Терехов.

Обстріл Харкова 3 травня – під ударом трамвай з пасажирами і будинки, є жертва

За словами Ігоря Терехова, під удар потрапив приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під завалами знаходяться люди.

Станом на 14:25 відомо про одного постраждалого (78-річний чоловік), у нього гостра реакція на стрес.

О 15.04 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки одна людина загиунла, двоє постраждалих.

Ситуація у Харкові та області

Харківська область, як і інші прикордонні території України, майже щоденно обстрілюють російська окупанти.

Харків атакують керованими авіаційними бомбами, зенітними ракетам С-300, дронами.

Повідомлялося, що вчора, 2 квітня. В результаті атаки КАБами постраждали шестеро дітей та пенсіонер.

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