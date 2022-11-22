Чи є зараз загроза наступу з Білорусі – розповіли в Міноборони

В Міністерстві оборони України розповіли, чи є зараз загроза наступу з Білорусі. На сьогодні, на українсько-білоруському кордоні знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Повідомляє NNS.

Але Росія може розглядати як варіант повторного наступу на Україну з території білорусі. Як розповіла заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, з початку війни у Білорусі фіксують рух. Зараз звідти ворог перекидає одну техніку до Росії, іншу – у зворотному напрямку.

Ганна Маляр розповіла, чи є зараз загроза наступу з Білорусі

«Чи є загроза (повторного нападу з Білорусі – ред.)? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом “Б” або “В” – це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші збройні сили у стані готовності», сказала заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

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