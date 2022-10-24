Чи є наразі загроза нападу з боку Білорусі та повторного наступу на Київ – Буданов

За даними української розвідки, РФ завезла до Білорусі біля 3,2 тисячі військових. Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, чи є загроза нападу з боку Білорусі

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про зростання загрозу з боку Білорусі.

Про це головний розвідник країни розповів в інтерв’ю “Українській правді“, повідомляє NNS

Так, Буданов підтвердив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.

“Хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з’являється теж десь із квітня місяця. Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі. Наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань”, – наголосив керівник ГУР Міноборони та додав, що станом на зараз росіяни завезли туди біля 3200 осіб.

Більше того, Буданов зауважив, що ці російські підрозділи без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє до РФ.

“Тобто фізично чим вони з нами будуть зараз воювати? Я не розумію. І так само не розуміють вони”, – зазначив головний розвідник країни..

Що стосується чергової спроби наступу на Київ найближчими місяцями, Буданов відповів, що станом на зараз такої загрози немає.

“Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає”, – запевнив він.

Як відомо, днями Генеральний штаб зробив тривожну заяву, що загроза з Білорусі зростає, і що напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Тим часом до Білорусі продовжують прибувати російські військовослужбовці у межах спільного розгортання військ двох країн. Вояків з РФ зустрічають з хлібом та сіллю.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що в країні йде прихована мобілізація. Білоруси почали масово отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкоматів. У Міноборони республіки заперечують, мовляв “триває перевірка даних”. Проте стало відомо, що повістки розсилають спецпризначенцям, правоохоронцям, працівникам підприємств.

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