У Міноборони розкрили плани окупантів до Нового року. Окупанти з останніх сил намагаються прорвати оборону ЗСУ. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Фейсбуці, передає НСН.

На донецькому найгарячішому напрямку ворог сконцентрував потужні сили – і техніку, й особовий склад, бо їм конче потрібно до нового року вийти на кордони Донецької області. Інакше вони отримають незворотню деморалізацію власного війська, – пояснила Ганна Маляр.

«Епіцентр бойових дій зараз на Донеччині. Але воювати з українською армією – це безперспективна справа.Наші сили оборони на Донеччині зараз переможно протистоять ворогу і не пропускають його вглиб території. Так, міцно тримати оборону – це перемога», – написала Маляр.

З її слів, сили противника переважають по кількості озброєння та особового складу у рази.

«І менше з тим вони не можуть пробити нашу оборону. У наших вояків на Донеччині настрій бойовий. Вони оптимісти. І – так, вони найкращі в світі. Я їм це від себе і вас всіх передала», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Ворог змінив тактику на Донбасі

Зазначимо, що на бахмутському й авдіївському напрямках щодня ведуться штурмові дії. Ворог змінив тактику і замість використання ротних і батальйонних порядків створює штурмові загони, у складі яких діють штурмові групи.

Про це 10 грудня в ефірі національного телемарафону заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Ці групи вже діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику, і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута, – додав Череватий.

Загалом, за словами спікера, фронт зараз у конфігурації, коли не можна сказати, що “одна сторона наступає, а інша – у стані глухої оборони”.

Це динамічні процеси. Ідуть фактично бінарні процеси, коли ми за найменшої можливості контратакуємо ворога і намагаємося його вибити з позиції. Ворог, де має перевагу, бачить, що може атакувати, – робить це, – сказав він.

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