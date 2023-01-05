У ЗСУ розповіли, як зустрічатимуть окупантів у разі наступу з білорусі

Командувач сил оборони Київщини генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що у разі повторної спроби окупантів наступати на Київ з білорусі наші військові зупинять ворога ще на кордоні.

В нещодавньому ефірі телемарафону він зазначив, що на сьогодні увесь кордон із білоруссю являє собою «суцільні завали та мінні поля», передає НСН.

Щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

За словами командувача обороною столиці, Україна постійно відстежує весь рух російських підрозділів, їхні нові точки дислокації та полігони. З огляду на це військово-політичне керівництво матиме час для оповіщення громадян у разі повторної спроби рф наступати на Київ.

«До того ж, по них сплановано вогонь артилерії, роботу снайперських і мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону», акцентував Павлюк.

Залужний також попереджав про можливий повторний наступ на Київ.

Також Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, щоб кинути їх на війну проти України. Залужний не сумнівається у тому, що окупанти зроблять ще одну спробу захопити Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також впевнвений, що Росія готує нову хвилю мобілізованих резервістів та буде взимку, зокрема в лютому, вдаватися до ескалації війни.

Джерело: УНІАН