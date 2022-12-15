Наступ на Київ: Залужний не має сумнівів, що РФ повторить спробу нападу

Повторний наступ на Київ цілком ймовірний. Для цього Російська Федерація готує 200 000 військовослужбовців.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist, передає НСН.

Як відзначив Залужний, Україна моніторить ситуацію навколо фронту й підготовки Росії до повторного наступу за допомогою партнерів. Наразі важливим завданням для ЗСУ, є підготовка до можливого наступу Росії.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – в січні.

Наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають й південний напрямок.

«За нашими оцінками, у них (росіян — ред.) є резерв 1,2-1,5 млн людей. росіяни готують приблизно 200 тисяч нових військових. Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ», сказав він.

За словами Залужного, російська мобілізація спрацювала. Він назвав неправдою те, що проблеми з оснащенням мобілізованих настільки серйозні.

«Вони будуть [воювати]. Велить їм цар воювати — і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн — там було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему», підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці березня російські війська почали відступати з території Київщини. Завдяки силам ЗСУ 2 квітня від загарбників вдалося звільнити всю область. Натомість ворог тоді зосередив свої сили на наступі на Луганську та Донецьку області.

ЗСУ готують нову велику операцію – Залужний