Чи дійсно у Білорусі створюють приватну армію на основі охоронного підприємства “ГардСервіс”, яка готується воювати в Україні.

У Білорусі створюють приватну армію?

Білоруське охоронне підприємство “ГардСервіс”, єдине, якому указом правителя Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, у рази збільшило чисельність працівників і готується до участі у військових діях.

Про це DW розповів представник Об’єднаного перехідного кабінету опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик, передає НСН.

За його інформацією, персонал “ГардСервіс” тренується вже кілька місяців.

Можуть застосовуватися в диверсійно-розвідувальних групах

Валерій Сахащик вважає, що персонал “ГардСервіс” готують до участі в бойових діях, вишкіл проводять на кількох білоруських полігонах.

“Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецпризначенців (базується в Мар’їній Гірці Мінської області – Ред.) тренують працівників “ГардСервіс” на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки “Динамо”, там також відбуваються активні дії”, каже представник Об’єднаного перехідного кабінету.

За його словами, за останній час значно зросла чисельність працівників. Сахащик припускає, що нині їх може бути понад тисячу осіб:

“Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі”.

Співрозмовник DW вважає, що працівників “ГардСервіс” можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах, а далі для штурмів як найманців російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнера”.

Раніше Валерій Сахащик запевняв, що в “ГардСервіс” російський президент Володимир Путін “інвестував дуже серйозну суму” і створює з неї “білоруський аналог Вагнера”.

До Мінська прилітали російські найманці?

Тим часом улітку 2022 року в незалежних ЗМІ з’явилася інформація від анонімного працівника “ГардСервіс”, який стверджував, що наприкінці липня-серпня до Мінська для навчання співробітників приватного охоронного підприємства прибули найманці з ПВК “Вагнера”. Джерело зазначало, що в “ГардСервісі” на той момент налічувалося близько пів тисячі осіб і що, за чутками, працівникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).

“З’явилася якась людина, яка почала розсилати різним ЗМІ розповіді про те, як співробітників “ГардСервіс” тренують співробітники з ПВК “Вагнера”. На підтвердження вона надсилала своє посвідчення, де були замазані фото, ім’я та прізвище. Ідентифікувати цю людину було неможливо, як і те, наскільки правдиву інформацію вона надавала”, зазначає журналіст Білоруського розслідувального центру Олексій Карпеко.

Він займався двома розслідуваннями стосовно охоронного підприємства.

Що відомо про “ГардСервіс”?

Приватне охоронне підприємство “ГардСервіс” з’явилося в Білорусі у червні 2020 року. Тоді ж Олександр Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам носити, зберігати й застосовувати службову і цивільну зброю, а також спеціальні засоби й фізичну силу “в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони”. Такі привілеї компанія отримала невипадково. За словами Олексія Карпека, “ГардСервіс” створили на базі приватної компанії “Глобалкастом-менеджмент”, однією з власників якої була цивільна дружина тодішнього голови Управління справами президента Білорусі Віктора Шеймана.

“Ймовірно, перед президентськими виборами знадобилася приватна структура на випадок не найсприятливішого сценарію для Лукашенка. У приватне охоронне підприємство набирали ветеранів різних силових структур”, розповідає журналіст.

Приміром, компанію очолив колишній військовослужбовець бригади спеціального призначення, директор з безпеки ТОВ “Белгеопошук”, що займалося геологорозвідкою в центральній Азії та в Африці, Євген Чанов.

Співрозмовник DW також звертає увагу на високий рівень секретності в “ГардСервіс”, потрапити туди можуть тільки “перевірені” люди.

“Я знаю кілька колишніх силовиків, які намагалися туди влаштуватися, але їх проігнорували – потрібен певний бекграунд”, каже Карпеко.

Попри це журналісту вдалося з’ясувати, що підприємству віддали в розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецпризначенці з Білорусі та інших країн, здебільшого африканських і південноамериканських. А 2021 року білоруське МВС опублікувало списки зброї, яку має “ГардСервіс”. У списку, зокрема, пістолети, автомати, снайперські рушниці.

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