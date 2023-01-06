5 січня в Білорусі дозволили позбавляти громадянства «екстремістів», які перебувають за кордоном. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко затвердив зміни до закону про громадянство, передає НСН.

«Передбачено можливість втрати особою білоруського громадянства, набутого за народженням, – у зв’язку з наявністю вироку суду Білорусі, що набрав законної сили, що підтверджує участь даної особи в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така особа перебуває за її межами», йдеться у тексті документа.

В Білорусі дозволили позбавляти громадянства «екстремістів»

Нагадаємо, у грудні в Білорусі порушили справу про створення екстремістського формування або участь у ньому щодо колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської та її соратників.

Українцям за кордоном можуть запровадити безкоштовний роумінг: коли та на яких умовах