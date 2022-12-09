Українцям за кордоном можуть запровадити безкоштовний роумінг: коли та на яких умовах

Українцям за кордоном скасують плату за роумінг на дзвінки в Україну. Таким чином, біженці з України зможуть дзвонити своїм рідним додому за внутрішніми тарифами своїх мобільних операторів

Біженці з України зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах Європейського Союзу так само, якби вони перебували в Україні, а громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг в Україні. Ця угода між міністрами європейських країн, які відповідають за комунікації, є абсолютно двосторонньою.

Про це розповідає НСН

Коли та на яких умовах для українців за кордоном можуть відмінити плату за роумінг

Послуга “Роумінг як вдома” передбачатиме, що українці в Польщі та інших країнах ЄС зможуть дзвонити, писати SMS або користуватися мобільним інтернетом зі своїх номерів Київстар, Vodafone та інших операторів без зміни SIM-карток на європейські та без додаткової плати за роумінг.

Точної дати, коли саме ЄС запровадить безкоштовний роумінг для України, не називається, але це відбудеться ймовірно вже у 2023 році.

Українські мобільні оператори у червні продовжили безкоштовний роумінг для своїх абонентів ще на 3 місяці. Наразі ця послуга більше не актуальна. Однак, близько 70 європейських мобільних операторів надають українцям безкоштовний роумінг на дзвінки в Україну.

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