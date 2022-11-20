Чи можуть українці отримати компенсацію у мобільних операторів через відсутність мобільного зв’язку. Що каже юрист.

Ненадання послуг у зв’язку з воєнними діями чи аварійними відключеннями електрики – це форс-мажорні обставини. Але абоненти, у яких через це виникають проблеми зі зв’язком, незважаючи на внесення абонентської плати, можуть вимагати відшкодування збитків.

Про таку можливість розповів адвокат Іван Ліберман, передає NNS.

На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 мобільні оператори звільняються від відповідальності за ненадання послуг, якщо це пов’язано з форс-мажорними обставинами. Атаки російських ракет на енергетичну інфраструктуру – це якраз форс-мажор. Це неможливо передбачити чи якось запобігти. Залишається сподіватися лише на ЗСУ.

За наявності документального підтвердження оператор не несе відповідальності за надання послуг. При цьому абоненти можуть вимагати повернення грошей за послуги, які не отримали.

Припустимо, абонент та мобільний оператор уклали договір про надання послуг – мобільний зв’язок чи домашній інтернет. Навіть якщо послуга не надається через форс-мажорні обставини, то абонент має право не сплачувати за ненадані послуги.

“Наприклад, людина сплатила користування інтернетом 24 години на добу, а доступ до інтернету мав лише 10 годин. При цьому оператор знімає з абонента повну, а не часткову абонплату”, сказав Ліберман.

Таким чином, як пояснює адвокат, згідно з “Правилами ділового обороту” Цивільного кодексу України, українці мають право подати до суду на мобільних операторів, вимагаючи відшкодування тих коштів, які заплатили за послуги, що так і не отримали.

Джерело: UBR.ua

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