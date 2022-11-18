Чому вибухають батареї смартфонів – фахівці розкрили причини (відео)

Іноді батареї смартфонів та інших гаджетів можуть вибухати або спалахувати, завдаючи значних збитків користувачеві.
Експерти американського сайту iFixit, що спеціалізується на ремонті техніки, провели експерименти й з’ясували, які неполадки призводять до плачевних результатів, передає NNS.
У сучасному світі батареї використовуються в багатьох повсякденних пристроях, таких як ноутбуки, смартфони, смартгодинники, бездротові колонки, повербанки та багато іншого. Особливо часто вдаються до них під час відключення електроенергії, але не всі усвідомлюють, яка небезпека загрожує у разі найменшого пошкодження.
Чому вибухають батареї смартфонів
- Основною причиною загоряння є пошкодження акумулятора. Наприклад, батарея мобільного телефону може бути зламана при падінні або при попаданні всередину нього вологи.
- Не менш небезпечно заряджати смартфон за допомогою неоригінального або пошкодженого зарядного пристрою і використовувати ненадійні аксесуари для зарядки. Через це акумулятор може перегрітися, а в деяких випадках почати горіти.
- Якщо акумулятор в вашому телефоні встановлений неправильно або має якісь дефекти, це також може призвести до вибуху.
- Крім того, акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись під гарячими сонячними променями під час зарядки. Якщо при цьому телефон перегріється, то він може спалахнути або вибухнути – але природно, це відбувається рідко і в основному з несправними батареями.
Літій-іонні батареї складаються з безлічі шарів ізоляційного матеріалу, покритого тонкими металами та хімічними електролітами. При фізичному впливі шари торкаються один одного, що викликає коротке замикання, і енергія, що зберігається, починає різко вивільнятися, нагріваючи всю конструкцію.
Заряд акумулятора впливає на те, якими будуть збитки у разі пошкодження акумулятора — чим більше електроенергії він зберігає, тим вища температура займання. Перед тим, як витягнути батарею, рекомендується розрядити її хоча б до 25%, інакше можна пошкодити корпус неакуратним рухом та спровокувати вибухову реакцію. Елементи живлення становлять загрозу навіть якщо вимкнуті й перебувають окремо від пристроїв.
Фахівці iFixit показали, як це відбувається на прикладі смартфонів iPhone 12 Pro Max. Під час першого експерименту вони вдарили металевою лопаткою по розрядженому акумулятору, який у відповідь лише задимився і пустив кілька іскор. А ось повністю заряджена батарея після удару відразу зайнялася.
Дослідники iFixit також звернули увагу, що масштаби загоряння сильно залежать від розмірів акумулятора — що більше, то небезпечніше. Вони взяли велику батарею і розстріляли її цвяхами з будівельного пістолета, перетворивши на справжнє багаття. Пристрій тріснув і настільки сильно спалахнув, що довелося скористатися вогнегасником.
Експерти закликали ніколи не витягувати літій-іонні акумулятори за допомогою металевих інструментів, адже ними дуже легко пошкодити оболонку краще використовувати безпечніші пластикові. Якщо корпус акумулятора з якоїсь причини був пошкоджений, то в жодному разі не можна його заряджати й використовувати, навіть якщо ніякої реакції не було — вибух або пожежа обов’язково трапиться пізніше.
Як уникнути вибуху літієвих батарей
Якщо ви звернете увагу на кілька речей в щоденній роботі зі своїм смартфоном, то зможете зменшити ймовірність того, що його батарея загориться або вибухне.
- Не залишайте телефон без нагляду під час зарядки. Також в процесі поповнення заряду варто уникати серйозних навантажень – не запускати на телефоні ігри та інші важкі додатки.
- Не кладіть телефон під пекучі промені сонця або поруч з джерелами тепла. Крім цього, варто уникати попадання води всередину корпусу, якщо смартфон не володіє водозахистом.
- Для зарядки телефону використовуйте тільки оригінальні або сертифіковані виробниками пристрої.
- Перевіряйте свій смартфон після падінь і інших механічних пошкоджень, і якщо підозрюєте, що акумулятор «потрапив під удар», негайно звертайтеся в сервісну службу для його заміни.
- Якщо телефон стає дуже гарячим при зарядці або щоденному використанні, вам також варто звернутися до експертів для перевірки батареї.
- Якщо кришка смартфона здулася або стала відходити від кріплень, також покваптеся в сервіс для заміни акумулятора.