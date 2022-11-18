Чому вибухають батареї смартфонів – фахівці розкрили причини (відео)

Іноді батареї смартфонів та інших гаджетів можуть вибухати або спалахувати, завдаючи значних збитків користувачеві.

Експерти американського сайту iFixit, що спеціалізується на ремонті техніки, провели експерименти й з’ясували, які неполадки призводять до плачевних результатів, передає NNS.

У сучасному світі батареї використовуються в багатьох повсякденних пристроях, таких як ноутбуки, смартфони, смартгодинники, бездротові колонки, повербанки та багато іншого. Особливо часто вдаються до них під час відключення електроенергії, але не всі усвідомлюють, яка небезпека загрожує у разі найменшого пошкодження.

Чому вибухають батареї смартфонів

Основною причиною загоряння є пошкодження акумулятора. Наприклад, батарея мобільного телефону може бути зламана при падінні або при попаданні всередину нього вологи.

Не менш небезпечно заряджати смартфон за допомогою неоригінального або пошкодженого зарядного пристрою і використовувати ненадійні аксесуари для зарядки. Через це акумулятор може перегрітися, а в деяких випадках почати горіти.

Якщо акумулятор в вашому телефоні встановлений неправильно або має якісь дефекти, це також може призвести до вибуху.

Крім того, акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись під гарячими сонячними променями під час зарядки. Якщо при цьому телефон перегріється, то він може спалахнути або вибухнути – але природно, це відбувається рідко і в основному з несправними батареями.

Літій-іонні батареї складаються з безлічі шарів ізоляційного матеріалу, покритого тонкими металами та хімічними електролітами. При фізичному впливі шари торкаються один одного, що викликає коротке замикання, і енергія, що зберігається, починає різко вивільнятися, нагріваючи всю конструкцію.

Заряд акумулятора впливає на те, якими будуть збитки у разі пошкодження акумулятора — чим більше електроенергії він зберігає, тим вища температура займання. Перед тим, як витягнути батарею, рекомендується розрядити її хоча б до 25%, інакше можна пошкодити корпус неакуратним рухом та спровокувати вибухову реакцію. Елементи живлення становлять загрозу навіть якщо вимкнуті й перебувають окремо від пристроїв.

Фахівці iFixit показали, як це відбувається на прикладі смартфонів iPhone 12 Pro Max. Під час першого експерименту вони вдарили металевою лопаткою по розрядженому акумулятору, який у відповідь лише задимився і пустив кілька іскор. А ось повністю заряджена батарея після удару відразу зайнялася.

Дослідники iFixit також звернули увагу, що масштаби загоряння сильно залежать від розмірів акумулятора — що більше, то небезпечніше. Вони взяли велику батарею і розстріляли її цвяхами з будівельного пістолета, перетворивши на справжнє багаття. Пристрій тріснув і настільки сильно спалахнув, що довелося скористатися вогнегасником.

Експерти закликали ніколи не витягувати літій-іонні акумулятори за допомогою металевих інструментів, адже ними дуже легко пошкодити оболонку краще використовувати безпечніші пластикові. Якщо корпус акумулятора з якоїсь причини був пошкоджений, то в жодному разі не можна його заряджати й використовувати, навіть якщо ніякої реакції не було — вибух або пожежа обов’язково трапиться пізніше.

Як уникнути вибуху літієвих батарей

Якщо ви звернете увагу на кілька речей в щоденній роботі зі своїм смартфоном, то зможете зменшити ймовірність того, що його батарея загориться або вибухне.

Не залишайте телефон без нагляду під час зарядки. Також в процесі поповнення заряду варто уникати серйозних навантажень – не запускати на телефоні ігри та інші важкі додатки.

Не кладіть телефон під пекучі промені сонця або поруч з джерелами тепла. Крім цього, варто уникати попадання води всередину корпусу, якщо смартфон не володіє водозахистом.

Для зарядки телефону використовуйте тільки оригінальні або сертифіковані виробниками пристрої.

Перевіряйте свій смартфон після падінь і інших механічних пошкоджень, і якщо підозрюєте, що акумулятор «потрапив під удар», негайно звертайтеся в сервісну службу для його заміни.

Якщо телефон стає дуже гарячим при зарядці або щоденному використанні, вам також варто звернутися до експертів для перевірки батареї.

Якщо кришка смартфона здулася або стала відходити від кріплень, також покваптеся в сервіс для заміни акумулятора.

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