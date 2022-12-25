Чи переміщують у Білорусі техніку до кордону з Україною – розповіли прикордонники

Українські прикордонники розповіли, чи переміщують у Білорусі техніку до кордону з Україною, передає НСН.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Наші прикордонники не спостерігають переміщення техніки чи військ по той бік кордону.

«Наразі ситуація по кордону з Білоруссю лишається контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону. Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито “загрозою” з нашого боку», розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Чи переміщують у Білорусі техніку до кордону з Україною

Підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються. Їхня кількість та характер дій не змінюються.

«Таким чином вони намагаються демонструвати, що до чогось готуються, аби стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб ми не перемістили їх на більш важливі, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України», додав Демченко.

За його словами, по суті Білорусь вже є учасником війни в України. Оскільки держава надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір. На сьогодні немає угруповання, яке було б готове до вторгнення в Україну. Але українські захисники завжди готові до розвитку будь-яких подій.

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