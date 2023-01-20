Наступ з Білорусі: аналітики ISW дали несподіваний прогноз

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дали досить несподіваний прогноз, припустивши, коли може статися наступ з Білорусі Про це йдеться у свіжому звіті ISW, передає НСН.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ може відбутися наприкінці 2023 року.

Загроза наступу з території Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.

Аналітики зазначають, що активність російських військ в Білорусі вказує на те, що наступ на початку 2023 року є малоймовірним, тоді як восени ця загроза виглядає більш серйозною.

“Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин”, – заявляють в ISW.

На думку аналітиків, до того часу Росія завершить щорічний призовний цикл осіннього 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас. Відкладений термін для цього плану дій може дозволити Росії достатньо підготувати військову промисловість, щоб забезпечити більшу частку необхідних матеріалів для відновлення вторгнення з Білорусі, ніж Росія може забезпечити цієї зими.

Ключові висновки у свіжому звіті ISW

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським національним керівництвом – діяльність, яка може створити умови для російського нападу на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні.

Новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш правдоподібним.

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Екстремістський союзник Кремля знову запровадив риторику про ядерну ескалацію, щоб відлякати західних політиків від надання додаткової військової допомоги Україні.

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Повідомляється, що російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.

Можливо, українські партизани здійснили обстріл із СВУ в Запорізькій області.

Які цілі Путіна в оголошенні «‎різдвяного перемир’я» — роз’яснення ISW