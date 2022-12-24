Росія створює умови для нового наступу на північ України. Наскільки він можливий – ISW

Москва створює умови для нового наступу на північ України з Білорусі, можливо, спрямованого на Київ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Росія щонайменше з жовтня 2022 року створює умови для нового найнебезпечнішого способу дій — відновлення вторгнення на північ України, можливо, з метою націлення на Київ.

«Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента росії володимира путіна. Наявні наразі дані неоднозначні», зазначили аналітики.

В ISW вказують на деякі підтверджені докази нарощування росіян у Білорусі. Це більше схоже на підготовку до нового наступу, ніж на частину поточних навчань і тренувань.

Дослідники зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

«Польові госпіталі не є обов’язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення”, наголосили в інституті.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.

“Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції”, йдеться у звіті.

Водночас немає жодних доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі.

«Занепокоєння щодо можливості того, що Путін може слідувати цьому плану, безумовно не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на тиск на Захід, щоб він надав Києву більше зброї, як припускають деякі західні аналітики», наголосили там.

В ISW зазначили, що продовжують вважати, що відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але це можливість, яку слід сприймати серйозно.

Окупанти назвали нову дату наступу на Запоріжжі – ЗМІ