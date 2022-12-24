Окупанти назвали нову дату наступу на Запоріжжі – ЗМІ

Російські окупанти назвали нову дату наступу на Запоріжжі. Також загарбники заборонили місцевим мешканцям виходити на вулицю – погрожують їм розстрілом.

Про це пише видання “РІА-Мелітополь”, передає НСН.

Місцеві жителі Полог, Кінських Роздор, Кам’янки та інших прилеглих населених пунктів повідомляють, що військові Росії вже попередили їх про таке:

Мирному населенню 25 числа заборонено виходити зі своїх будинків. Тих, хто вийде, буде покарано аж до розстрілу.

До того ж між собою військові обговорюють, що 25 грудня – імовірна дата наступу по всій лінії зіткнення від Василівки Запорізької області до міста Вугледар Донецької області.

Не виключено, що це черговий метод залякування місцевого населення окупантами, щоб люди не виходили з дому.

Останнім часом у цих населених пунктах ЗСУ, за наведенням розвідників, результативно знищує військові бази ворога, який розміщується у школах, на підприємствах.

За даними Генштабу, 22 грудня у Запорізькій області Сили оборони знищили дві артилерійські системи з боєкомплектом.

Також під час цього удару понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо вбитих окупантів уточнюється.

Джерело

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