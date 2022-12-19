Новий наступ росії – в ISW назвали ознаки його підготовки

Новий наступ росії на Україну можливий у найближчі місяці, вважають в Американському інституті вивчення війни і називають ознаки його підготовки, пише Радіо Свобода, передає НСН.

ISW заявляє про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Новий наступ росії – ознаки його підготовки

Серед ознак, які можуть вказувати на підготовку Росії, аналітики згадують повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких міністр оборони Сергій Шойгу нібито перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Володимиром Путіним, начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил РФ в Україні Сергієм Суровікіним.

«Нещодавні спільні зусилля російських військових посадових осіб представити себе такими, що беруть активну участь у плануванні та контролі військових дій, особливо за відсутності відчутних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Олександром Лукашенком у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважують аналітики.

«Узяті разом зустріч Путіна з російським командуванням, нібито візит Шойгу на фронт і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні й веденні війни та можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – наголошують в ISW.

Чи матиме Росія успіх, якщо зважиться на новий наступ

При цьому спроможність російської армії, навіть за умови посилення білоруськими збройними силами, підготувати і провести ефективні широкомасштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців, як відзначають аналітики, залишається під питанням.

«Людські сили, які Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього призову, не будуть достатньо підготовлені для проведення швидких й ефективних механізованих маневрів. Дуже малоймовірно, що буде вчасно реалізоване намагання Росії оснастити сили, які вона зараз має в Україні, танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням для того, щоб спорядити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими», – йдеться у звіті.

Тим не менш, кажуть в ISW, Путін може наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими, але «важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських чи об’єднаних російсько-білоруських сил для їх успішного проведення».

ISW продовжує вважати, що навряд чи Лукашенко залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну.

На яких напрямках росія може здійснити масштабний наступ на Україну — відповіли в ISW