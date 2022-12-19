5 /5
Based on 5 ratings
41
Україна
Тег:
41

Новий наступ росії – в ISW назвали ознаки його підготовки

Дата 🕑 2 хв.
Новий наступ росії – в ISW назвали ознаки його підготовки
Національна служба новин - NNS

Новий наступ росії на Україну можливий у найближчі місяці, вважають в Американському інституті вивчення війни і називають ознаки його підготовки, пише Радіо Свобода, передає НСН.

ISW заявляє про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Новий наступ росії – ознаки його підготовки

Новий наступ росії – в ISW назвали ознаки його підготовки

Серед ознак, які можуть вказувати на підготовку Росії, аналітики згадують повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких міністр оборони Сергій Шойгу нібито перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Володимиром Путіним, начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил РФ в Україні Сергієм Суровікіним.

«Нещодавні спільні зусилля російських військових посадових осіб представити себе такими, що беруть активну участь у плануванні та контролі військових дій, особливо за відсутності відчутних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Олександром Лукашенком у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважують аналітики.

«Узяті разом зустріч Путіна з російським командуванням, нібито візит Шойгу на фронт і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні й веденні війни та можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – наголошують в ISW.

Чи матиме Росія успіх, якщо зважиться на новий наступ

При цьому спроможність російської армії, навіть за умови посилення білоруськими збройними силами, підготувати і провести ефективні широкомасштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців, як відзначають аналітики, залишається під питанням.

«Людські сили, які Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього призову, не будуть достатньо підготовлені для проведення швидких й ефективних механізованих маневрів. Дуже малоймовірно, що буде вчасно реалізоване намагання Росії оснастити сили, які вона зараз має в Україні, танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням для того, щоб спорядити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими», – йдеться у звіті.

Тим не менш, кажуть в ISW, Путін може наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими, але «важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських чи об’єднаних російсько-білоруських сил для їх успішного проведення».

ISW продовжує вважати, що навряд чи Лукашенко залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну.

На яких напрямках росія може здійснити масштабний наступ на Україну — відповіли в ISW

To Top
Ще новини ⬇