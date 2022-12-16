Новий наступ росії на Україну – в ISW розповіли про його ймовірність і наслідки

Про вірогідний новий наступ росії на Україну і зокрема на Київ заявив напередодні у інтерв’ю для видання The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ймовірність такого сценарію оцінили в Інституті вивчення війни, передає НСН.
У випадку нового наступу на Київ з півночі російські війська навряд чи матимуть успіх. Українська армія зараз є краще підготовленішою до оборони, ніж на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді ситуації на фронтах російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Новий наступ росії на Київ – яка його ймовірність
Аналітики Інституту зазначають, що нова атака російських окупаційних військ на українську столицю з боку Білорусі є малоімовірною.
Армія російської федерації сильно деградувала порівняно із ситуацією на початку повномасштабного вторгнення, у лютому поточного року.
Росіянам бракує навіть тієї потужності, коли вони намагалися захопити Київ — і провалилися, хоч і дійшли до околиць української столиці.
Головні проблеми російської армії
У ISW зазначили, що армія країни-агресора не має навіть невеликої переваги у небі, не кажучи уже про панування в повітрі, потрібне для успішної атаки.
Також російські збройні сили в основному вичерпали свій арсенал високоточних боєприпасів, що також не дозволить їм ефективно наступати.
Готовність ЗСУ до оборони
Крім того, змінилася за час війни і українська армія.
- По-перше, Збройні сили України зараз значно підготовленіші, ніж на початку повномасштабної війни, і навчені захищатися в умовах Чорнобильської зони.
- По-друге, на півночі України, саме там, де нібито може відбутися повторний наступ на Київ, збудовані значні оборонні укріплення.
Тому в цілому аналітики Інституту вивчення війни вважають малоімовірним як сам новий наступ на Київ з півночі, так і якісь серйозні успіхи у випадку, коли кремль таки зважиться на цей наступ.
Про що ще йдеться у щоденному звіті ISW
- Цілі Путіна в Україні не змінилися.
- ВСУ продовжували наступати у напрямку Кремінної та Сватового.
- Війська РФ продовжували наступати в районі Бахмута та Авдіївки.
- Війська РФ продовжували оборонні операції на півдні України.
- Офіцерський корпус РФ продовжує зазнавати великих втрат в Україні.
- Українські партизани здійснили диверсійний акт на трансформаторній підстанції у Бердянську Запорізької області.