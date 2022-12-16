Новий наступ росії на Україну – в ISW розповіли про його ймовірність і наслідки

Про вірогідний новий наступ росії на Україну і зокрема на Київ заявив напередодні у інтерв’ю для видання The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ймовірність такого сценарію оцінили в Інституті вивчення війни, передає НСН.

У випадку нового наступу на Київ з півночі російські війська навряд чи матимуть успіх. Українська армія зараз є краще підготовленішою до оборони, ніж на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді ситуації на фронтах російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Новий наступ росії на Київ – яка його ймовірність

Аналітики Інституту зазначають, що нова атака російських окупаційних військ на українську столицю з боку Білорусі є малоімовірною.

Армія російської федерації сильно деградувала порівняно із ситуацією на початку повномасштабного вторгнення, у лютому поточного року.

Росіянам бракує навіть тієї потужності, коли вони намагалися захопити Київ — і провалилися, хоч і дійшли до околиць української столиці.

Головні проблеми російської армії

У ISW зазначили, що армія країни-агресора не має навіть невеликої переваги у небі, не кажучи уже про панування в повітрі, потрібне для успішної атаки.

Також російські збройні сили в основному вичерпали свій арсенал високоточних боєприпасів, що також не дозволить їм ефективно наступати.

Готовність ЗСУ до оборони

Крім того, змінилася за час війни і українська армія.

По-перше, Збройні сили України зараз значно підготовленіші, ніж на початку повномасштабної війни, і навчені захищатися в умовах Чорнобильської зони.

По-друге, на півночі України, саме там, де нібито може відбутися повторний наступ на Київ, збудовані значні оборонні укріплення.

Тому в цілому аналітики Інституту вивчення війни вважають малоімовірним як сам новий наступ на Київ з півночі, так і якісь серйозні успіхи у випадку, коли кремль таки зважиться на цей наступ.

Про що ще йдеться у щоденному звіті ISW