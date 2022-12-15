Коли Росія може розпочати новий наступ – прогноз від Міноборони

В Міноборони розповіли, коли Росія може розпочати новий наступ. Для цього країна-агресор готує мобілізованих солдатів, передає НСН.

В інтерв’ю The Guardian міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може розпочати нову хвилю наступу в рамках війни проти України вже у лютому. В рамках так званої «часткової мобілізації» країні-агресору вдалося призвати близько 300 тисяч людей. З них 150 тисяч Москва вже використовує для посилення своїх підрозділів, а ще 150 тисяч – ретельно готує до майбутніх наступів.

Коли Росія може розпочати новий наступ

«Друга частина мобілізованих, приблизно 150 000 осіб, приступила до навчальних курсів у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їх план», сказав Резніков.

Як він розповів, ймовірно Росія продовжить мобілізацію своїх громадян. Оскільки основною тактикою окупантів є «м’ясорубка», коли вони кидають у бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію.

«Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу», – додав міністр.

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