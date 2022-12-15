На яких напрямках росія може здійснити масштабний наступ на Україну – відповіли в ISW

Війська армії РФ можуть спробувати поновити широкомасштабний наступ на Україну. В Інституті вивчення війни розповідають коли та на яких напрямках це можливо

Окупанти можуть здійснити наступ на Україні в перші місяці 2023 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Що відомо

В ISW погоджуються зі словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, який вважає, що такі показники, як мобілізаційні зусилля росії, оголошення призову та переміщення важкого озброєння, можуть свідчити, що кремль може готуватися до широкомасштабного наступу в січні та лютому 2023 року.

Експерти Інституту вивчення війни стверджують, що заява Кулеби тотожна з їхньою оцінкою про те, що зимові місяці прискорять темпи операцій з обох сторін і що умови на місцях по всій Україні, ймовірно, будуть сприятливими для наступальних операцій.

ISW відмічають, що найлегше російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці — уздовж кордону Харків — Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.

Наступ на Україну можливий на початку 2023 року

“Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону між Харківською та Луганською областями та змінили й повторно консолідували своє угруповання сил уздовж цієї лінії”, — зазначили в ISW.

Без винятку того, в Інституті помітили, що війська рф ведуть обмежені наступальні дії вздовж цієї лінії, зокрема для повернення втрачених позицій на захід від Кремінної. Нещодавнє зниження температури в цьому районі до рівня нижче нуля дозволило землі затвердіти, що, ймовірно, створило умови для збільшення темпів наступальних операцій.

Також кремль може розпочати наступ у західній Донецькій області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар — Павлівка.

Проте експерти констатують, попри плани вищого керівництва армії рф, бойові можливості їхнього війська залишаються деградованими. Також в ISW переконанні, що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

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