В ОП закликали не реагувати на російські вкиди про «наступ з Білорусі»: подробиці

В Офісі президента України закликали громадян не реагувати на російські вкиди про «наступ з Білорусі», передає НСН.

Радниця з питань комунікацій Керівника ОП України Дарина Зарівна запевнила, що зараз приводів для хвилювання немає.

«Одна з найбільших улюблених тем російської пропаганди – «вторгнення з білорусі» знову вкидається в наш медійний простір. Причому, вкиди робляться через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі «мій знайомий військовий сказав», написала Дарина Зарівна у своєму телеграмі.

В ОП закликали не реагувати на російські вкиди

За її словами, відповідь на російські вкиди про «наступ з Білорусі» може бути одна – готовність наших Сил оборони. Чиновниця закликала українців слухати й довіряти перевіреним спікерам.

«Ворог хоче вплинути на ваші нерви напередодні святкових днів, не потрібно давати йому шансів на успіх», додала Зарівна.

Нагадаємо в Міноборони розповіли, чи готові Сили Білорусі вступити у війну проти України.

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