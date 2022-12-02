Українців закликали підготуватися до ракетного удару: ймовірність висока – ОК “Південь”

Українців попередили, що треба підготуватися до ракетного удару російськими військами. Він може бути дуже масованим, ймовірність висока

Про це повідомила речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає NNS

“Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати”, – зазначила вона.

Гуменюк пояснила, що очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни.

Вона закликала українців підготуватися, адже наслідки масованого удару можуть бути довготривалими й усуватимуться деякий час.

10 жовтня Росія завдала найбільш масованого ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. По території України було випущено 84 ракети та 24 безпілотники. Найбільше від атаки постраждав Київ.

Чому росія досі не завдала нового масованого ракетного удару — пояснення ГУР