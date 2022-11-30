Чому росія досі не завдала нового масованого ракетного удару – пояснення ГУР

У Головному управлінні розвідки припустили, що росія накопичує ракети та вивчає ймовірні цілі перед тим, як завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скибицький в ефірі телемарафону, передає NNS.

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких вже завдавалися удари. По-друге, вивчаються ті райони, цілі, по яким завдадуть удару. І третє – це підготовка, зосередження ракет, їхня підготовка до бойового застосування, що потребує часу», пояснив Скібіцький.

Він також додав, що росіяни вже використовують радянські ракети, які потребують підготовки та обслуговування перед застосуванням.

Ракетні удари по інфраструктурі

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.

Станом на 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі становив 30%. Після усунення причин аварійних вимкнень блоки повернуться в роботу. А це зменшить дефіцит в енергосистемі та скоротить обсяги обмежень для споживачів.

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Джерело: Громадське