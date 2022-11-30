Російські війська хочуть збільшити напрямки ударів по Україні – Повітряні сили

Російські війська хочуть збільшити напрямки ударів по українській критичній інфраструктурі, насамперед по енергетиці.

Про це заявив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в етері «Суспільного» 29 листопада, передає NNS.

За його словами, поява додаткових російських літаків на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області росії може свідчити про ротацію армії рф, а також про наміри окупантів збільшити напрямки ударів.

Ігнат додав, що ракет у росіян лишилось не так багато: переважно це «Калібри», Х-101, Х-555 та «Іскандери». Речник каже, що основні цілі росіян — українська критична інфраструктура.

Нагадуємо:

Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада.

Під час атаки 23 листопада сили ППО збили 51 з 70 крилатих ракет і п’ять дронів-камікадзе. Випускали ракети по Україні з районів Ростовської області РФ, а також з акваторій Каспійського та Чорного морів.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

Джерело: Суспільне