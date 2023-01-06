Які цілі Путіна в оголошенні «‎різдвяного перемир’я» – роз’яснення ISW

В Інституті вивчення війни розповіли, навіщо російський диктатор Володимир Путін закликав до «різдвяного перемир’я»

Путін закликав до «‎різдвяного перемир’я», щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів

Російський диктатор Володимир Путін оголосив режим припинення вогню для того, аби зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН

На думку аналітиків, Путін міг домагатися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Також російський диктатор закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів.

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Навіщо Путін закликає до «‎різдвяного перемир’я»

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як «справжнього захисника християнської віри», вважають аналітики.

Експерти Інституту додали, що оголошення про припинення вогню позиціює Путіна як гаранта християнських цінностей та переконань. Путін та інші російські офіційні особи часто зображали війну в Україні як релігійну проти «сатанізму».

Насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Аналітики зауважили, що провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

Ключові висновки аналітиків:

Заява Президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська будуть дотримуватися 36-годинного перемир’я з нагоди святкування Різдва, швидше за все, є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійному ґрунті посилює іншу російську інформаційну операцію, яка неправдиво представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як «справжнього захисника християнської віри».

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