Захід поставив Зеленському воєнний ультиматум? Що відомо

Захід неофіційно висунув Зеленському воєнний ультиматум. На деокупацію захоплених Росією регіонів відведено час до осені, а опісля може посилитися тиск із вимогою розпочати мирні переговори з РФ.

Як передає НСН, про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.

Захід поставив Зеленському воєнний ультиматум

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц намагались натиснути на Зеленського у питанні переговорів під час його візиту до Парижа.

“За допомогою нової зброї вони хочуть дати Україні шанс відвоювати більше окупованих територій до осені. Якщо контрнаступ не вдасться, тиск на Київ із метою домовлятися з Кремлем посилиться”, зазначає видання.

Водночас у розмові з журналістами голова комітету бундестагу із зовнішньої політики, член ХДС Норберт Реттген застеріг від того, щоби не змушувати Україну йти на поступки:

“Той, хто зараз підштовхує президента Зеленського до переговорів із Путіним, викличе тривалі розбрати в Європі”.

За його словами «небезпечні ілюзії» можливсті такого миру «розколюють Європу».

«Європейці та США зараз не можуть і не хочуть давати Україні жорсткі гарантії безпеки, такі як членство в НАТО. Ми дуже сподіваємося, що канцлер чітко спростує повідомлення про нібито секретний план», сказав Реттген виданню.

Офіс Шольца заявив у неділю, що можливі гарантії безпеки з боку НАТО не грали «взагалі ніякої ролі» в тристоронній зустрічі у Парижі.

«Це дискусія, яка почалася серед союзників через кілька тижнів після початку війни і щодо якої протягом місяців не було нового конкретного статусу», йдеться в заяві.

За інформацією Bild, у центрі розмови під час вечері трьох політиків було те, як Зеленський оцінює військову ситуацію, але ніхто досі прямо не заперечив інформацію про поставлену перед Зеленським вимогу.

Військовий експерт Карло Масала із Мюнхенського університету попереджає, що «з боку Москви немає жодних ознак бажання вести переговори», тому ця пропозиція «не особливо реалістична».

Водночас політолог та директор центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергій Сумленний б’є на сполох.

«Слова «мирні переговори» звучать добре і розумно для західного вуха. Але є проблема: Росія неодноразово підкреслювала, що відправною точкою будь-яких мирних переговорів має бути визнання російського суверенітету над чотирма анексованими українськими областями, що ні за яких умов не є реалістичним», каже він. «Якщо західні уряди обумовлюють свою підтримку України переговорами, вони заганяють Україну в російську пастку», застерігає він.

Інший експерт у розмові з журналістами зазначив:

“Росія неодноразово наголошувала, що відправною точкою будь-яких мирних переговорів має бути визнання російського суверенітету над чотирма анексованими українськими територіями… Якщо західні уряди обумовлюють свою підтримку України переговорами, вони заганяють Україну в російську пастку”.

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