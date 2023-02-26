Пакт Україна-НАТО готується на невигідних для Києва умовах – в ISW розповіли деталі

Посадовці Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт Україна-НАТО, однак він не забезпечить належного захисту та підштовхне до невигідних перемовин з Москвою.

Як передає НСН, про це інформують в Інституті вивчення війни (ISW).

Пакт Україна-НАТО. Що відомо

Аналітики нагадали про публікацію журналу The Wall Street Journal, в якій йдеться про те, що Україна готується до підписання пакту щодо зближення з НАТО.

Стверджується, що точні положення угоди не визначені, хоча офіційні особи вказали: пакт забезпечить ЗСУ сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами. Однак Україна не отримає захист за статтею 5 чи сили НАТО в країні, а це не відповідає вимогам до повного членства в Альянсі.

Офіційні особи заявили, що метою пакту є забезпечення України таким чином, щоб українські сили могли вести контрнаступ проти Росії та стримувати будь-яку майбутню російську агресію.

The Wall Street Journal зазначив, що ці офіційні особи висловили застереження щодо здатності Заходу довго надавати Україні зброю та підтримувати здатність українських сил повністю відвоювати давно окуповані території, такі як Крим.

“Президент Росії Володимир Путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо своїх заявлених максималістських цілей, які включають “нейтралітет” і демілітаризацію України, а також де-факто зміну влади в Києві, про що постійно повідомляв ISW”, наголосили аналітики.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають можливість тісніших зв’язків між Україною та НАТО, щоб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Москвою.

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