Міноборони назвало ім’я українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні», а відео розстрілу виклади у мережу, передає НСН.
За попередніми даними, це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі Бахмута.
Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
Тіло загиблого поки що знаходиться на тимчасово окупованій території.
Остаточне підтвердження особи може бути встановлене після повернення тіла та проведення відповідних експертиз, додали у 30-й ОмБр.
Командування бригади та товариші по службі воїна висловили співчуття рідним і близьким.
“Помста за нашого героя буде невідворотною”, — сказано в повідомленні.
Раніше у Міністерстві оборони України просили дочекатися офіційного повідомлення про особу загиблого українського героя, адже у соцмережах почали поширювати різні версії.
Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого», – написала Маляр
Згодом 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького заявила, що за попереднім аналізом загиблим є військовослужбовець бригади, який з лютого цього року вважає безвісти зниклим. Тимофій Шадура.
У Міноборони назвали ім’я українського військового, якого розстріляли після слів «Слава Україні»
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