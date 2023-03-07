Міноборони назвало ім’я українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні», а відео розстрілу виклади у мережу, передає НСН.

За попередніми даними, це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі Бахмута.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Тіло загиблого поки що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Остаточне підтвердження особи може бути встановлене після повернення тіла та проведення відповідних експертиз, додали у 30-й ОмБр.

Командування бригади та товариші по службі воїна висловили співчуття рідним і близьким.

“Помста за нашого героя буде невідворотною”, — сказано в повідомленні.

Раніше у Міністерстві оборони України просили дочекатися офіційного повідомлення про особу загиблого українського героя, адже у соцмережах почали поширювати різні версії.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого», – написала Маляр

Згодом 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького заявила, що за попереднім аналізом загиблим є військовослужбовець бригади, який з лютого цього року вважає безвісти зниклим. Тимофій Шадура.

У Міноборони назвали ім’я українського військового, якого розстріляли після слів «Слава Україні»

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