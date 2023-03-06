Окупанти впритул розстріляли полоненого воїна ЗСУ за слова “Слава Україні”

Російські окупанти впритул розстріляли полоненого воїна ЗСУ за його слова “Слава Україні!”.

Кадри російського злочину з’явились у мережі, передає НСН.

На них український військовий, котрий потрапив у полон до окупантів, каже: “Слава Україні”. Після цього російські загарбники розстрілюють беззбройного полоненого зі словами: “Да ты ж су*а. Сдохни, су*а”.

Відзначимо, що наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.

На вбивство українського захисника відреагували в ОП.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вбивство українських полонених російськими військовими є прикладом їхньої національної нікчемності та слабкості.

“Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”. Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього”, зазначив Єрмак.

За його словами, “це приклад їх національної нікчемності та слабкості”.

“За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”, наголосив Єрмак.

Заяву Єрмака також поширив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Журналіст Юрій Бутусов звернувся із проханням допомогти встановити особу загиблого захисника і з’ясувати всі обставини військового злочину росіян.

“Якщо хтось впізнає цю людину, і може повідомити де та при яких обставинах він міг потрапити у полон – напишіть мені будь-ласка. Ми маємо з’ясувати усі обставини цього чергового жахливого військового злочину РФ”, написав він.

Відео 18+. Російські загарбники впритул розстріляли полоненого бійця ЗСУ за слова “Слава Україні”

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