Паша «Мерседес» погрожує Зеленському і його родині: «Ви прийшли до влади на наших спинах, горе вам»

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь, якого в народі через любов до дорогих авто називають Паша «Мерседес» погрожує Зеленському і його родині. А українську владу називає «сворою». Відповідне відеозвернення Павло Лебідь виклав 29 березня, передає НСН.

У своєму відеозверненні Паша «Мерседес» заявив про неминучу «небесну кару» для президента України Володимира Зеленського за вигнання УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври.

Він заявив, що сльози 220 ченців на впадуть на землю, а впадуть на голови Зеленського, його родини і оточення.

Сльози наші не впадуть на землю, а впадуть вам на голову. Господь не простить вам і вашій родині. Братія монахів викинута на вулицю, — заявив Паша «Мерседес»

Також Лебідь дорікнув президенту, що він нібито прийшов до влади «на наших спинах».

Про міністра культури України Олександра Ткаченка він каже, що той «одержимий злобой, ненавистю і диявольським збєшенієм».

«Горе вам, бійтеся!» – завершив свою промову Павло Лебідь

Паша «Мерседес» погрожує Зеленському: відео

29 березня у Києво-Печерській лаврі провели останнє богослужіння УПЦ МП. Церковну службу очолював архімандрит лаври митрополит Павло (Лебідь). На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці. На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів. Заворушень не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Намісник Києво-Печерської лаври заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися (відео)

А також: «Молилися, щоб Зеленський став президентом»: УПЦ МП просить не виселяти їх з Києво-Печерської Лаври