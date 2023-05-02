Загальна мобілізація: які зміни очікують українців у травні, чи можливе посилення призову через контрнаступ ЗСУ

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Стало відомо, які будуть зміни у травні і чи очікувати посилення призову через контрнаступ ЗСУ

Кабінет міністрів України у квітні 2023 року ухвалив нову постанову, згідно з якою співробітники ТЦК та СП можуть видавати повістки на призов до лав ЗСУ незалежно від місця реєстрації громадян та в будь-якому публічному місці.

Насамперед призивають чоловіків, які мають бойовий досвід.

НСН з посиланням на OBOZREVATEL розповідає про те, які зміни у мобілізаційному процесі очікують українців у травні.

Як зазначає командування Сухопутних військ, під час поточної мобілізації насамперед призиватимуть чоловіків, які мають бойовий досвід. Однак надалі також можуть бути призвані й інші громадяни, необхідні для певних військових спеціальностей.

Чи можливе посилення призову через контрнаступ ЗСУ

У травні 2023 року до лав ЗСУ можуть мобілізувати такі категорії осіб чоловічої статі:

призовників, які пройшли військову службу,

резервістів та військовозобов’язаних, які мають військовий досвід,

знятих або виключених із військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії та не мають відстрочки,

чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,

обмежено придатних у воєнний час та непридатних у мирний час,

осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до лав ЗСУ.

Особи з інвалідністю і чоловіки, які мають відстрочку за сімейними обставинами, також можуть бути мобілізовані у добровільному порядку.

Якщо чоловік не має бойового досвіду, він повинен пройти щонайменше місяць навчання перед відправленням на фронт. Примітно, що офіцери запасу, які пройшли військову кафедру, також мають пройти навчання перед участю у бойових діях.

Як відомом, президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти більшість військових комісарів на фронт. У центрах комплектацій їх рекомендують замінити пораненими військовослужбовцями.

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