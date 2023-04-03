В Україні під час загальної мобілізації та військового стану деякі військовозобов’язані чоловіки отримують так званий “білий квиток”. Проте не всі його власники звільняються від мобілізації. Чи можуть чоловіка з “білим” квитком призвати до армії та випустити за кордон

Що таке “білий квиток” розповідає НСН з посиланням на Апостроф

Що таке “білий квиток”

“Білий квиток” – документ, який видають призовникам військово-лікарські комісії. У деяких випадках він звільняє чоловіків від служби в армії, проте не в усіх.

У документі зазначено “категорію” придатності до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності. Її визначає військово-лікарська комісія (ВЛК).

Чи можуть чоловіка з “білим” квитком призвати до армії та випустити за кордон

Існує три категорії:

обмежено придатний до військової служби,

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час,

непридатний до військової служби, знятий з військового обліку.

Тільки остання категорія (знятий з військового обліку) повністю звільняє від мобілізації. А “обмежено придатні до військової служби” та “непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у військовий час” можуть служити і бути призваними під час мобілізації.

Однак ці люди не можуть бути мобілізовані у високомобільні десантні війська, плавсклад, морську піхоту, спецспоруди. Вони несуть службу у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Чи можуть власники “білого квитка” виїжджати за кордон

Чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати Україну під час війни, однак є низка винятків. Виїхати за кордон можуть ті, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, а також висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Таким чином, виїхати за кордон можуть лише власники “білого квитка” з категорією “непридатний до військової служби, знятий з військового обліку”. Обмежено придатні у військовий час не мають права на виїзд.

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