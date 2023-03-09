Українці за кордоном зобов’язані стати на військовий облік – як це зробити

Українців, які перебувають за кордоном, зобов’язали стати на військовий облік. Кого це торкнеться і куди звертатися

Як передає НСН, про це йдеться у прийнятому урядом 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Так, насамперед постанова №1487 стосується чоловіків.

Зокрема, військовому обліку підлягають такі категорії чоловіків:

Чоловіки віком від 18 до 60 років;

Призовники віком від 16 до 27 років (призов на військову службу відбувається з 18 років, але на облік потрібно ставати раніше). Важливо, що ставати на облік потрібно в тому році, коли призовникові виповниться 17 років.

Чоловіки, які не мають відстрочки від служби в армії;

Чоловіки, які не звільнені від служби в армії.

Українці за кордоном зобов’язані стати на військовий облік – хто саме

А ось ті чоловіки, які перебувають за кордоном менш як 3 місяці, мають право не ставати на військовий облік. Навіть якщо такі категорії чоловіків підлягають мобілізації.

Щодо жінок, які перебувають за кордоном, то їм ставати на облік не обов’язково. Це потрібно робити якщо:

Жінка працює за спеціальністю, пов’язаною з медициною;

Жінка здобула фармацевтичну освіту.

При цьому жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, можуть ставати на облік за власним бажанням. Повний список таких професій можна переглянути за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/view/Re37684?an=47 .

Виняток становлять жінки-медики або жінки, які мають професію, споріднену з медициною. Для них, як і для чоловіків, військовий облік є обов’язковим. Призовний вік жінок – від 18 до 60 років.

Для того, щоб стати на військовий облік за кордоном, потрібно:

Стати на тимчасовий консульський облік (вставати на тимчасовий консульський облік мають усі громадяни України, які перебувають за кордоном);

Звернутися до відповідної дипломатичної установи за місцем вашого перебування.

У процесі звернення пред’явити паспорт громадянина України та військово-облікові документи.

Слід зазначити, що стати на облік потрібно у семиденний термін з моменту прибуття на місце проживання. У разі перебування в іншій країні строком менше трьох місяців ставати в ній на військовий облік не потрібно.

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