Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні – повний перелік

Хто має право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану в Україні.

Про це інформує НСН з посиланням на медіа агентство АСС.

За професійною діяльністю право на відстрочку мають:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України тощо.

Окрім цього, право на відстрочку мають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної).

За станом здоров’я відстрочку мають:

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, хворих на тяжкі інфекційні захворювання, венеричні захворювання, із серйозними фізичними вадами, важкими хворобами слуху та зору.

За сімейними обставинами не можуть мобілізувати такі категорії:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, чиї близькі загинули або пропали безвісти під час АТО/ООС.

У яких випадках можна відмовитись від повістки

Якщо невірно вказані дані особи;

Якщо повістку вручає не уповноважена особа;

Якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.

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