В Україні діють нові правила військового обліку. Про які зміни повинні інформувати роботодавця військовозобов’язані українці

В кінці 2022 року Кабінет міністрів затвердив нови правила військового обліку в Україні які закріплені у постанові №1487. Відповідно до них на роботодавців покладено певні обов’язки.

Адвокатка Наталя Лісова підкреслила, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи. Про це розповідає НСН

Військовий облік – про які зміни військовозобов’язаний повинен інформувати роботодавця

Також в семиденний строк зобов’язані повідомити органи, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну наступних персональних даних:

прізвище;

власне ім’я;

по батькові;

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

відомостей про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомостей про громадянство;

відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомостей щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомостей про освіту та спеціальність;

відомостей про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомостей про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомостей про право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

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